Новости 10 августа: возможное увольнение главы "Укрэнерго", сбой в работе monobank
О Кудрицком: Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.
О monobank: В приложении банка произошел сбой - некоторые пользователи не могли авторизоваться в аккаунте.
Об электроэнергии: В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток.
Об "Одесском припортовом заводе": На конкурсе на поставку 242,5 млн кубометров природного газа для "Одесского припортового завода" (ОПЗ) победила малоизвестная фирма ООО "Укрнефтегазбурение", которая была зарегистрирована год назад.
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Новые акцизы на топливо, изменения на сайте "Укрзализныци" и в программе "еОселя": что изменится с 1 сентября в Украине
В сентябре 2024 года украинцев ждет ряд изменений, в частности в работе "Укрзализныци" - перевозчик полноценно переводит покупку билетов на новый сайт.
Также с 1 сентября в Украине увеличатся акцизы на топливо, что, в свою очередь, может повлиять на его стоимость.