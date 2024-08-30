Новости 10 августа: возможное увольнение главы "Укрэнерго", сбой в работе monobank

О Кудрицком: Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.

О monobank: В приложении банка произошел сбой - некоторые пользователи не могли авторизоваться в аккаунте.

Об электроэнергии: В субботу 31 августа графики отключения света будут применять в течение суток.

Об "Одесском припортовом заводе": На конкурсе на поставку 242,5 млн кубометров природного газа для "Одесского припортового завода" (ОПЗ) победила малоизвестная фирма ООО "Укрнефтегазбурение", которая была зарегистрирована год назад.

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Король войны. История Lockheed Martin - производителя F-16, Himars и Javelin

Lockheed Martin можно описать тремя словами: современно, быстро, точно. Как американская компания в разные времена создавала прорывные военные технологии?

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Новые акцизы на топливо, изменения на сайте "Укрзализныци" и в программе "еОселя": что изменится с 1 сентября в Украине

В сентябре 2024 года украинцев ждет ряд изменений, в частности в работе "Укрзализныци" - перевозчик полноценно переводит покупку билетов на новый сайт.

Также с 1 сентября в Украине увеличатся акцизы на топливо, что, в свою очередь, может повлиять на его стоимость.