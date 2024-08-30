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У роботі monobank був збій

П'ятниця, 30 серпня 2024, 17:23 - Артур Крижний

У застосунку monobank стався збій - деякі користувачі не можуть авторизуватися в акаунт.

Збій у роботі підтвердив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

"У нас технічний збій. Вибачте. Виправляємо", - повідомив він.

За повідомленнями користувачів, мобільний застосунок перестав завантажуватися. Деякі - фіксують проблеми з транзакціями.

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ОНОВЛЕНО. Роботу застосунку відновили, каже Гороховський.

 

Економічна правда.

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банк
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Економічна правда
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