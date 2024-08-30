У роботі monobank був збій
П'ятниця, 30 серпня 2024, 17:23 -
У застосунку monobank стався збій - деякі користувачі не можуть авторизуватися в акаунт.
Збій у роботі підтвердив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.
"У нас технічний збій. Вибачте. Виправляємо", - повідомив він.
За повідомленнями користувачів, мобільний застосунок перестав завантажуватися. Деякі - фіксують проблеми з транзакціями.
Реклама:
ОНОВЛЕНО. Роботу застосунку відновили, каже Гороховський.
Економічна правда.
Реклама:
Реклама: