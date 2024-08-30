Обмеження світла у суботу будуть легшими, але це може змінитися – "Укренерго"
У суботу 31 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Обсяги відключень наступні:
- 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
- 16:00 – 22:00 – дві черги відключень
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень
Так, обсяг обмежень у суботу буде легшим, ніж у п'ятницю, коли відключалося до трьох черг споживачів.
Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.Реклама:
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Детальніше про черги відключень на інфографіку:
Економічна правда.