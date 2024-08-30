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Обмеження світла у суботу будуть легшими, але це може змінитися – "Укренерго"

П'ятниця, 30 серпня 2024, 18:39 - Артур Крижний

У суботу 31 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Обсяги відключень наступні:

  • 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 22:00 – дві черги відключень
  • 22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Так, обсяг обмежень у суботу буде легшим, ніж у п'ятницю, коли відключалося до трьох черг споживачів.

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Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. 

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку:

 

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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