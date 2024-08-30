Нові акцизи на пальне, зміни на сайті "Укрзалізниці" та у програмі "єОселя": що зміниться з 1 вересня в Україні

У вересні 2024 року на українців чекає низка змін, зокрема в роботі "Укрзалізниці" – перевізник повноцінно переводить купівлю квитків на новий сайт.

Також з 1 вересня в Україні збільшаться акцизи на пальне, що, своєю чергою, може вплинути на його вартість. Крім цього, зміни стосуватимуться і умов програми "єОселя".

ЕП розповідає детальніше, що змінилось для українців у вересні 2024 року.

Нові акцизи на пальне

Ще у середині липня Верховна Рада підтримала збільшення акцизів на пальне.

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Так, новий законопроєкт передбачає поступове підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Перший етапі підвищення запланований саме на 1 вересня 2024 року.

Якими будуть акцизи на пальне з 1 вересня:

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на бензин – 242,6 євро/1 000 л;

на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л;

на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.

За нових акцизів бензин може додати до ціни в середньому 1,5 грн, дизпаливо – 2 грн на літр, а автогаз – 5 грн на літр.

Водночас Національний банк України прогнозує, що ціни на пальне можуть зрости більш ніж на 9% до кінця року.

Зміни у роботі сайта "Укрзалізниці"

З 1 вересня "Укрзалізниця" припинить продаж залізничних квитків через онлайн сервіс за адресою booking.uz.gov.ua.

Пасажири зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний застосунок "Укрзалізниці" та на новому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

Водночас за старим доменом буде відкриватись вже нова версія сайту.

З 4 липня квитки на міжнародні рейси можна було вже лише на новій сторінці сайту.

Крім цього, з 6 вересня поїзди Інтерсіті+ Київ-Одеса курсуватимуть впродовж усього року, а не лише влітку.

Так, поїзд №763/764 вирушатиме зі столиці щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме щочетверга, щосуботи та щопонеділка о 06:10 та прибуватиме в Київ о 13:49.

Отримання паспортів за кордоном

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з вересня доставлятиме документи українцям за кордоном.

Так, у серпні компанія та Міністерство закордонних справ України підписали меморандум про співпрацю, який обіцяє змінити процес доставлення закордонних паспортів для громадян України.

Українці зможуть оплатити доставку паспорта в особистому кабінеті на сайті "Укрпошти" за допомогою електронної марки з QR-кодом.

Ціна доставки у будь-яку країну світу буде однаковою і становитиме 6 доларів. Також треба буде заплатити 10 гривень ПДВ.

Коли паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи в країні, де замовляли документ, для подальшої видачі заявнику.

Зміни у програмі "єОселя"

У середині серпня Кабмін збільшив ставки пільгової іпотеки "єОселя" та покращив умови для молоді. Однак відповідна постанова набуде чинності через місяць після опублікування. Тобто, у середині вересня.

Нові правила передбачають зниження розміру першого внеску для окремих категорій громадян, зокрема:

мінімальний перший внесок для позичальників віком до 25 років зменшується з 20% до 10% (для громадян від 26 років ставка залишається на рівні 20%);

військовослужбовці за контрактом, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники, які взяли кредит на 20 років, перші 10 років платитимуть 3%, надалі пільгова ставка складе 6%;

для ветеранів війни, учасників бойових дій, ВПО і громадян, які не мають власного житла більше нормативної площі, перші 10 років ставка буде 7%, потім – 10%;

Також змінились вимоги до предмета іпотеки. Тепер ним можуть бути майнові права на будинок, що будується (тобто новобудови, оформлені за новим законодавством, автоматично підключаються до програми).

Водночас за пільговою іпотекою не можна придбати житло в будівлі, яка є пам'яткою архітектури та внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Обмеження продажу товарів із нікотином

З 1 вересня 2024 року в Україні починається черговий етап обмежень на продаж нікотиновмісних виробів.

Так, товари з нікотином для орального застосування буде заборонено ввозити, транспортувати, зберігати та реалізовувати на території України без наявності акцизної марки.

Водночас, залишки нікотиновмісних виробів, які раніше були ввезені в Україну та не мають акцизних марок, можна продавати ще до 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо:

Верховна Рада розблокувала підписання закону про підвищення акцизного податку на паливо: блокуючи постанови провалили голосування.

Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Економічна правда.