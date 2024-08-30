Маловідома фірма постачатиме на ОПЗ газ на мільярди гривень

Конкурс на постачання 242,5 млн кубометрів природного газу для "Одеського припортового заводу" (ОПЗ) перемогла маловідома фірма ТОВ "Укрнафтогазбуріння", яка була зареєстрована рік тому.

Відповідні дані опубліковані на сайті ОПЗ.

"Укрнафтогазбуріння" зареєстрована у серпні 2023 році у м. Львів. Керівник та засновник, згідно даних YouControl – Михайло Мазур.

Компанія у вересні 2023 році отримала ліцензію НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

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Термін постачання природного газу згідно умов тендеру – до кінця 2024 року. Очікувана ціна газу становила 17 254 грн за тисячу кубометрів газу (з ПДВ), пропозиція "Укрнафтогазбуріння" наразі невідома.

Згідно з повідомленням раніше, ОПЗ планує придбати 242,5 млн кубометрів природного газу з очікуваною вартістю 4,185 млрд грн.

Нагадаємо:

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Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже у серпні вперше з 2021 року готується відновити повноцінну роботу.

Економічна правда.