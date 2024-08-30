Новые акцизы на топливо, изменения на сайте "Укрзализныци" и в программе "еОселя": что изменится с 1 сентября в Украине

В сентябре 2024 года украинцев ждет ряд изменений, в частности в работе "Укрзализныци" - перевозчик полноценно переводит покупку билетов на новый сайт.

Также с 1 сентября в Украине увеличатся акцизы на топливо, что, в свою очередь, может повлиять на его стоимость. Кроме этого, изменения коснутся и условий программы "еОселя".

ЭП рассказывает подробнее, что изменилось для украинцев в сентябре 2024 года.

Новые акцизы на топливо

Еще в середине июля Верхрвна Рада поддержала увеличение акцизов на топливо.

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Так, новый законопроект предусматривает постепенное повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Первый этапе повышения запланирован именно на 1 сентября 2024 года.

Какими будут акцизы на горючее с 1 сентября:

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на бензин - 242,6 евро/1 000 л;

на дизельное топливо: 177,6 евро/1 000 л;

на сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном - 148 евро/1 000 л.

При новых акцизах бензин может прибавить к цене в среднем 1,5 грн, дизтопливо - 2 грн на литр, а автогаз - 5 грн на литр.

В то же время Национальный банк Украины прогнозирует, что цены на топливо могут вырасти более чем на 9% до конца года.

Изменения в работе сайта "Укрзализныци"

С 1 сентября "Укрзализныця" прекратит продажу железнодорожных билетов через онлайн сервис по адресу booking.uz.gov.ua.

Пассажиры смогут и в дальнейшем покупать билеты онлайн через мобильное приложение "Укрзализныци" и на новом сайте https://booking-new.uz.gov.ua/, а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

В то же время по старому домену будет открываться уже новая версия сайта.

С 4 июля билеты на международные рейсы можно было уже только на новой странице сайта.

Кроме этого, с 6 сентября поезда Интерсити+ Киев-Одесса будут курсировать в течение всего года, а не только летом.

Так, поезд №763/764 будет отправляться из столицы по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться по четвергам, субботам и понедельникам в 06:10 и прибывать в Киев в 13:49.

Получение паспортов за рубежом

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с сентября будет доставлять документы украинцам за рубежом.

Так, в августе компания и Министерство иностранных дел Украины подписали меморандум о сотрудничестве, который обещает изменить процесс доставки загранпаспортов для граждан Украины.

Украинцы смогут оплатить доставку паспорта в личном кабинете на сайте "Укрпочты" с помощью электронной марки с QR-кодом.

Цена доставки в любую страну мира будет одинаковой и составит 6 долларов. Также надо будет заплатить 10 гривен НДС.

Когда паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его быструю доставку в адрес зарубежного дипломатического учреждения в стране, где заказывали документ, для дальнейшей выдачи заявителю.

Изменения в программе "еОселя"

В середине августа Кабмин увеличил ставки льготной ипотеки "еОселя" и улучшил условия для молодежи. Однако соответствующее постановление вступит в силу через месяц после опубликования. То есть, в середине сентября.

Новые правила предусматривают снижение размера первого взноса для отдельных категорий граждан, в частности:

минимальный первый взнос для заемщиков в возрасте до 25 лет уменьшается с 20% до 10% (для граждан от 26 лет ставка остается на уровне 20%);

военнослужащие по контракту, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники, которые взяли кредит на 20 лет, первые 10 лет будут платить 3%, в дальнейшем льготная ставка составит 6%;

для ветеранов войны, участников боевых действий, ВПЛ и граждан, не имеющих собственного жилья больше нормативной площади, первые 10 лет ставка будет 7%, затем - 10%;

Также изменились требования к предмету ипотеки. Теперь им могут быть имущественные права на строящийся дом (то есть новостройки, оформленные по новому законодательству, автоматически подключаются к программе).

В то же время по льготной ипотеке нельзя приобрести жилье в здании, которое является памятником архитектуры и внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Ограничения продажи товаров с никотином

С 1 сентября 2024 года в Украине начинается очередной этап ограничений на продажу никотиносодержащих изделий.

Так, товары с никотином для орального применения будет запрещено ввозить, транспортировать, хранить и реализовывать на территории Украины без наличия акцизной марки.

В то же время, остатки никотиносодержащих изделий, которые ранее были ввезены в Украину и не имеют акцизных марок, можно продавать еще до 1 октября 2024 года.

Напомним:

Верховная Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизного налога на топливо: блокируя постановления провалили голосование.

Так, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Экономическая правда.