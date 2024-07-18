На скільки зросте пальне з новими ставками акцизу

За нових акцизів на пальне вже з вересня бензин може додати до ціни в середньому 1,5 гривні, дизпальне - 2 гривні на літр.

Такий розрахунок наводить директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Так, за прогнозом експерта, з вересня подорожчання складе для:

бензину – на 1,5 грн/л;

дизпального – на 2 грн/л;

автогазу – на 5 грн.

"По бензину та дизелю взагалі є всі шанси пройти непомітно, якщо світовий ринок у серпні просяде", – додав Куюн.

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Щодо газу, то він здорожчає, але все одно залишиться дуже вигідним, бо він буде дешевше бензину на 27 гривень.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

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Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Економічна правда.