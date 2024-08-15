З 1 вересня "Укрзалізниця" припинить продаж квитків на старому сайті

"Укрзалізниця" з 1 вересня припинить продаж залізничних квитків через онлайн сервіс за адресою booking.uz.gov.ua.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.ua

Зазначається, що розроблений у 2017 році на замовлення УЗ сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua з 1 вересня припинить свою роботу.

За словами Перцовського, клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та на новому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.

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Додається, що за старим доменом буде відкриватись вже нова версія сайту.

Керівник пасажирського напряму також розповів, що загалом "Укрзалізниця" зараз продає онлайн 85% квитків.

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Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.