Кабмін збільшив ставки пільгової іпотеки "єОселя" та покращив умови для молоді

Кабінет міністрів України постановою від 16 серпня вніс зміни до умов програми доступного іпотечного кредитування "єОселя", зокрема, зменшивши до 10% мінімальний внесок для громадян до 25 років і збільшивши ставки виплат після 10 років.

Про це йдеться в тексті постанови, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом постанови, для позичальників віком до 25 років мінімальний перший (початковий) внесок знижено до 10%, для громадян, старших за 26 років, залишився незмінним - щонайменше 20%.

Для військовослужбовців-контрактників ЗСУ, працівників сектору безпеки і оборони, медпрацівників, педагогів, наукових співробітників, які взяли кредит на 20 років, ставка пільгової іпотеки 3% застосовується на перші 10 років, далі - 6%.

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Для ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і громадян, які не мають власного житла більше нормативної площі, - до 10 років застосовується ставка 7%, далі - 10%.

Змінилися також умови страхування з 1% до 1,25% вартості предмета іпотеки з урахуванням страхування додаткових ризиків пошкодження житла внаслідок воєнних дій.

Змінилися також вимоги до предмета іпотеки. Тепер ним можуть бути майнові права на будинок, що будується (тобто новобудови, оформлені за новим законодавством, автоматично підключаються до програми).

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Водночас за пільговою іпотекою не можна придбати житло в будівлі, яка є пам'яткою архітектури та внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Нагадаємо:

З початку 2024 року за програмою доступних кредитів "єОселя" видано 5,896 тис. кредитів на 10 млрд грн. Загалом за весь час дії програми доступного кредитування кредити отримали 12,224 тис. сімей на суму понад 19,5 млрд грн.

У програмі беруть участь 11 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк "Глобус", Sky Bank, Банк Кредит Дніпро і BISBANK.











