Директор ЦДЭ: Ситуация с электроэнергией должна улучшиться в течение недели
Ситуация с энергообеспечением в Украине после масштабной атаки РФ на энергетику страны 26 августа должна улучшиться в течение недели.
Так считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает "Интерфакс-Украина".
"Думаю, в течение недели ситуация с энергообеспечением должна существенно улучшиться. Через три-четыре дня это уже будет ощутимо", - сказал он в комментарии „Энергореформе" во вторник.
Директор ЦИЭ объяснил такие прогнозы характером повреждений, что позволяет специалистам сравнительно быстро восстановить возможности энергосистемы.
В то же время он акцентировал, что прогноз актуален при отсутствии новых повреждений энергообъектов.
"Пока сложно говорить, удастся ли вообще избежать графиков отключений, но ограничения должны сократиться в ближайшей перспективе", - добавил Харченко.
Напомним:
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Экономическая правда.