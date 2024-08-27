Директор ЦДЭ: Ситуация с электроэнергией должна улучшиться в течение недели

Ситуация с энергообеспечением в Украине после масштабной атаки РФ на энергетику страны 26 августа должна улучшиться в течение недели.

Так считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, в течение недели ситуация с энергообеспечением должна существенно улучшиться. Через три-четыре дня это уже будет ощутимо", - сказал он в комментарии „Энергореформе" во вторник.

Директор ЦИЭ объяснил такие прогнозы характером повреждений, что позволяет специалистам сравнительно быстро восстановить возможности энергосистемы.

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В то же время он акцентировал, что прогноз актуален при отсутствии новых повреждений энергообъектов.

"Пока сложно говорить, удастся ли вообще избежать графиков отключений, но ограничения должны сократиться в ближайшей перспективе", - добавил Харченко.

Напомним:

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Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.