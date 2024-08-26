Всі розділи
Укр / Рус

Через проблеми в енергосистемі у Києві розгорнуть "Пункти незламності" 

Понеділок, 26 серпня 2024, 10:07 - Анастасія Дячкіна

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву", – йдеться у повідомленні КМВА.  

Попко наголосив, що енергетики працюють, щоб повернути світло. 

Реклама:

Нагадаємо: 

Внаслідок масованих російських обстрілів 26 серпня "Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла

Через відключення світла у Києві та Житомирі виникли проблеми з водопостачанням.

Реклама:
Київ енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
У Києві та інших містах виникли проблеми з водопостачанням 26 серпня 2024, 09:26
У Києві за несплату оренди відсудили 5 млн у фірми, яка прикривалася "МакДональдзом" 24 серпня 2024, 13:03
Стало відомо, коли запустять рух поїздів метро між "Либідською" та "Деміївською" у Києві 23 серпня 2024, 20:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті