Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

Про це розповів виданню Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією на засадах анонімності.

Як пише видання, вранці 26 серпня росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС.

Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, сказав Forbes топменеджер державної енергокомпанії.

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Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає, наголосив він.

Зі свого боку директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі написав, що ситуація на Київській ГЕС не становить загрози, хоча й не уточнив інформації про можливі руйнування.

Оператор ГЕС і ГАЕС - "Укргідроенерго" наразі не коментує інформації.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Економічна правда.