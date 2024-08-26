Зеленський про ситуацію в енергетиці: пошкоджень багато, тривають ремонти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.
Про це він повідомив у своєму зверненні.
"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи", - заявив він.
За словами Зеленського, ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.
Нагадаємо:
"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.
Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.
Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.
Економічна правда.