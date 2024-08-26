Зеленський про ситуацію в енергетиці: пошкоджень багато, тривають ремонти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи", - заявив він.

За словами Зеленського, ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

Реклама:

Нагадаємо:

"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Реклама:

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту.

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Економічна правда.