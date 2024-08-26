Ситуация в энергетике сложная - министр Галущенко

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - сообщил он.

По его словам, под прицелом ракетных атак врага оказалась энергетика.

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Ранее, оператор системы передачи "Укрэнерго" срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Напомним:

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

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В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Экономическая правда.