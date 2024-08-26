Ситуация в энергетике сложная - министр Галущенко
Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - сообщил он.
По его словам, под прицелом ракетных атак врага оказалась энергетика.
Ранее, оператор системы передачи "Укрэнерго" срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.
Напомним:
"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.
Экономическая правда.