РФ впервые атаковала подстанции кассетными ракетами, но защита минимизировала потери – Шмыгаль
РФ в понедельник 26 августа впервые атаковала подстанции Украины кассетными ракетами, но благодаря защите потеряно было очень небольшое их количество.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость".
Так, по его словам, в понедельник во время ракетной атаки РФ произошли первые удары кассетными ракетами по украинским подстанциям.
"Мы из десятков ударов вчера потеряли очень небольшое количество оборудования благодаря первому и второму уровню защиты", - заявил он.
Напомним:
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Экономическая правда.