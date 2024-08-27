РФ впервые атаковала подстанции кассетными ракетами, но защита минимизировала потери – Шмыгаль

РФ в понедельник 26 августа впервые атаковала подстанции Украины кассетными ракетами, но благодаря защите потеряно было очень небольшое их количество.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость".

Так, по его словам, в понедельник во время ракетной атаки РФ произошли первые удары кассетными ракетами по украинским подстанциям.

"Мы из десятков ударов вчера потеряли очень небольшое количество оборудования благодаря первому и второму уровню защиты", - заявил он.

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Напомним:

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

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"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.