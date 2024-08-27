Минэнерго: отключения света продолжатся до стабилизации энергосистемы

Отключения света будут продолжаться, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы, ситуация сложная, но контролируемая.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Сегодня будут действовать графики плановых отключений, пока нам не удастся стабилизировать работу энергосистемы", - заявила она.

По ее словам, сейчас только происходит оценка повреждений на всех объектах, и там, где это возможно, энергетики уже приступили к ремонтным работам.

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Однако, она оценивает ситуацию в энергетике как сложную, но контролируемую.

Напомним:

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.