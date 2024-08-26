Банки снова заплатят 50% налога на прибыль – нардеп

В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Текст законопроекта обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

Что осталось из старого текста:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от минимальной заработной платы;

установление военного сбора в размере 1% для III группы единого налога;

установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС, но с измененной редакцией;

Что добавили в налоговый пакет:

Реклама:

установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год.

повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых компаний до 25% (кроме страховиков);

ежемесячная отчетность по НДФЛ.

При этом, по данным главы Комитета по вопросам финансов Верховной Рады Даниила Гетманцева, из законопроекта убрали военный сбор на предметы роскоши и 1% налога с оборота.

Налог на добавленную стоимость повышать не собираются, добавил нардеп.

Железняк отметил, что текст доработанного правительственного законопроекта хотят выносить скоро на рассмотрение финансового комитета и уже в первые недели сентября направить в Верховную Раду на голосование.

Реклама:

В то же время по его словам, доработанный правительственный законопроект в этом году принесет дополнительных поступлений менее 125 млрд грн.

Частично он заработает за 3 месяца до конца года. В большинстве из-за того, что чиновники отказались от большого количества налогов.

"Не имею расчеты, но выглядит так, что на 30-40 млрд грн уменьшили ожидания минимум", — отметил Железняк.

Добирать эти средства будут сокращением бюджетных расходов, детенизацией и другими мерами.

Читайте также: Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Справка. Ранее, в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон, который существенно увеличил ставку налога на прибыль для банков до 50% за 2023 год.

Напомним:

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.