Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА
После утренней атаки россиян Киевская ГЭС не получила критических повреждений.
Об этом заявил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в эфире телемарафона.
Он подтвердил, что ГЭС не получила существенных повреждений и добавил, что до 17:00 проезд по дамбе откроется.
Кравченко добавил, что сейчас все энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
"Они проанализируют последствия, насколько быстро можно все восстановить и постепенно будем подключать всех абонентов", — подытожил глава ОГА.
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Экономическая правда.