Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

После утренней атаки россиян Киевская ГЭС не получила критических повреждений.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что ГЭС не получила существенных повреждений и добавил, что до 17:00 проезд по дамбе откроется.

Кравченко добавил, что сейчас все энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

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"Они проанализируют последствия, насколько быстро можно все восстановить и постепенно будем подключать всех абонентов", — подытожил глава ОГА.

Напомним:

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.