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Новости 21 августа: сообщение для Коломойского от БЭБ, МВФ о повышении налогов

Среда, 21 августа 2024, 21:00 - Виктор Волокита

О чем все говорили сегодня? 

О повышении налогов: Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Гэвин Грей считает, что готовность международных партнеров Украины к продолжению поддержки будет выше с утверждением анонсированного правительством налогового пакета.

О Коломойском: Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского. 

Об электроэнергии: В четверг 22 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.

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Об "Укрпочте": Министерство иностранных дел Украины привлекло национального почтового оператора "Укрпочта" к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

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Кто из европейцев больше всего приторговывает с Россией

ЭП проанализировала открытые торговые данные и обнаружила, что некоторые страны ЕС - "друзья Украины" - частично перенаправили торговлю с Россией через Беларусь, на границе с которой в последние годы построена соответствующая инфраструктура.

МВФ авиация электроэнергия Укрпочта
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Экономическая правда
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