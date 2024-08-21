Новости 21 августа: сообщение для Коломойского от БЭБ, МВФ о повышении налогов

О чем все говорили сегодня?

О повышении налогов: Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Гэвин Грей считает, что готовность международных партнеров Украины к продолжению поддержки будет выше с утверждением анонсированного правительством налогового пакета.

О Коломойском: Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об электроэнергии: В четверг 22 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.

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Об "Укрпочте": Министерство иностранных дел Украины привлекло национального почтового оператора "Укрпочта" к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Эксклюзивы ЭП

В начале была чашка. Как ветеран из Хмельницкой области изготавливает авторскую посуду из глины

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Ветеран российско-украинской войны построил гончарный бизнес и зарабатывает средства на создание мастерской-резиденции с социальной составляющей.

Кто из европейцев больше всего приторговывает с Россией

ЭП проанализировала открытые торговые данные и обнаружила, что некоторые страны ЕС - "друзья Украины" - частично перенаправили торговлю с Россией через Беларусь, на границе с которой в последние годы построена соответствующая инфраструктура.