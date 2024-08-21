Підвищення податків збільшить готовність донорів підтримувати Україну - голова місії МВФ

Готовність міжнародних партнерів України до продовження підтримки буде вищою із затвердженням анонсованого урядом податкового пакета.

Так вважає голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей, пише "Інтерфакс-Україна".

Прогрес в ухваленні податкового пакета вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну: із затвердженням анонсованого урядом податкового пакету настроїв до продовження підтримки буде більше, підкреслив Грей.

Він вважає, що це буде для них свідченням намагань держави набути більшої самодостатності та незалежності від зовнішньої допомоги з огляду на значні видатки в середньостроковій перспективі.

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За його словами, підтримку міжнародних донорів, реструктуризацію комерційного боргу та підвищення податків варто розглядати як єдиний пакет націлений на результат - ефективно ліквідувати дефіцит фінансування.

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Нагадаємо:

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Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

Економічна правда.