Хто з європейців найбільше приторговує з Росією

Відразу від початку великої війни Європейський Союз заборонив експорт до Росії продукції подвійного і військового призначення, а також ввів деякі інші обмеження на торгівлю і передачу технологій. Їх загальна оціночна вартість сягнула 48 млрд євро на рік. Це 54% експорту із ЄС до РФ до лютого 2022 року.

І хоча про повне торгове ембарго не йшлося, зараз маємо змогу побачити, як за більш ніж два роки це змінило торговий ландшафт у відносинах між Євросоюзом і Російською Федерацією.

Економічна потужність членів ЄС різна, деякі, як Німеччина, щомісяця торгували з РФ на мільярди євро, тоді як інші – на лічені десятки мільйонів. Щоб порівняти ці країни між собою і побачити відмінності всі показники країн нормалізовані (від мінімуму до максимуму для кожної окремої держави).

На прикладі Словенії це виглядає так. Ця країна після 24 лютого 2022 року і в наступні 25 місяців (відкриті дані UN Comtrade станом на квітень 2024-го) збільшила середньомісячну торгівлю з РФ до 102 млн дол проти 83 млн дол, які були за попередні два роки до великої війни.

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Приблизно половина цього об'єму – фармацевтичний експорт від місцевого гіганта КРКА.

Зміни середньомісячного експорту країн ЄС до РФ до та після вторгнення

Всі інші країни ЄС, крім Словенії та Хорватії, зменшили середньомісячну торгівлю. Серед тих хто найменше скоротив операції з РФ – країни Балтії. Так, середньомісячний експорт Латвії та Естонії до Росії лише на 12-16% менше, ніж був у 2020-2021 роках. Майже половина експорту – це продукція тваринних жирів, олії та напої.

Це навіть породило в ЗМІ термін "віскігейт", коли виявилося, що через прибалтів світові виробники продовжили постачати західний алкоголь і елітні напої до країни-агресора.

На другому за обсягами місці в експорті менш невинна категорія – різна продукція машинобудування, включно з оптикою. Все це відбувається паралельно із новинами у ЗМІ про те, що "країни Балтії активно готуються до вторгнення Росії".

У більшості країн ЄС експорт до РФ у 2024 році в межах 1-10% того, що було у 2021-2022 років на піку (100%).

Картинка стає менш оптимістичною, якщо подивитися на союзника РФ – Білорусь. Є одразу пів десятка країн ЄС, які суттєво збільшили туди свій експорт. Як показало одне з попередніх розслідувань – ця держава так само пропорціонально збільшила експорт до Росії.

Отже, деякі європейські країни свідомо вирішили використати Білорусь, на яку було накладено менше санкцій і обмежень, ніж на РФ, і прикута менша увага громадськості, як транзитну базу для продовження торгових відносин із Кремлем. А сам білоруський диктатор радо допомагає зберігати європейським "партнерам" обличчя і заробляє гроші, для чого активно розбудовував весь час відповідну сухопутну інфраструктуру.

З боку Білорусі, наприклад, це логістичний хаб "Кам'яний Лог – Белтаможсервіс" на кордоні з Латвією (на малюнку нижче).

2019 2021

На супутникових знімках, які є в розпорядженні ЕП, видно, що він був побудований в проміжку між 2019-2021 роками, попри напруження відносин з ЄС і влаштовану Лукашенком міграційну кризу. З боку Литви – прикордонний пункт Medininkai, розбудова якого почалася у 2021 році, а завершена після початку великої війни.

Як результат середньомісячні обсяги експорту з Литви до Білорусі за останні два роки зросли найбільше – на 38%. Польщі – на 33%, Естонії – на 25%, Німеччини – на 16%.

Більше половини експорту цих країн становлять автомобілі. Крім того, авто преміум-класу прямо заборонені до ввезення в РФ, проте не до Білорусі. Ці та інші лазівки дозволяють через РБ постачати не тільки про безневинні авто, а і продукцію машинобудування, електроніку та оптику, яка потім так само експортується до Росії і потенційно може використовуватися в військових цілях.

Зміни середньомісячного експорту країн ЄС до Білорусі до та після початку великої війни

Очевидно, ця подвійна гра не могла тривати вічно, тому ЄС поступово вирівнює обмеження між РФ і Білоруссю. В червні 2024 року блок ухвалив нові обмеження для економіки країни Лукашенка, які спрямовані на торгівлю, послуги, транспорт і боротьбу з обходом.

"Ці комплексні заходи спрямовані на віддзеркалення кількох обмежувальних заходів, які вже діють проти Росії, і таким чином вирішують проблему обходу, яка виникає внаслідок високого ступеня інтеграції, що існує між російською та білоруською економіками", – прямо йдеться в заяві Ради ЄС.