Всі розділи
Укр / Рус

"Укрпошта" доставлятиме закордонні паспорти в закордонні дипустанови України

Середа, 21 серпня 2024, 19:13 - Віктор Волокіта

Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС. 

21 серпня 2024 року МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проектів у сфері міжнародних поштових відправлень. 

Планується, що новий сервіс зручної  та доступної доставки паспортів запрацює вже у вересні.

Реклама:

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти", - йдеться в повідомленні. 

Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме 6 доларів США  та 10 грн ПДВ. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.

Нагадаємо:

Реклама:

"Укрпошта" оголосила, що з 12 серпня впроваджує послугу кур’єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області, серед яких Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка та інші.

Економічна правда

Укрпошта МЗС
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 15 серпня: метро на Виноградар, "Укрпошта" вивчає можливість роботи в Суджі 15 серпня 2024, 21:00
"Укрпошта" розглядає можливість роботи в Суджі за певних умов 15 серпня 2024, 18:25
"Укрпошта" розширює зону кур'єрської доставки на Київщині 14 серпня 2024, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті