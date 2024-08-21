"Укрпошта" доставлятиме закордонні паспорти в закордонні дипустанови України

Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

21 серпня 2024 року МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проектів у сфері міжнародних поштових відправлень.

Планується, що новий сервіс зручної та доступної доставки паспортів запрацює вже у вересні.

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"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти", - йдеться в повідомленні.

Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме 6 доларів США та 10 грн ПДВ. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.

Нагадаємо:

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"Укрпошта" оголосила, що з 12 серпня впроваджує послугу кур’єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області, серед яких Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка та інші.

Економічна правда