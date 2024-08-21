У четвер застосування графіків відключення світла не прогнозують
Середа, 21 серпня 2024, 17:32 -
У четвер 22 серпня застосування графіків відключень світла не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"22 серпня застосування відключень не прогнозується" - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації буде повідомлено додатково.
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Водночас енергетики попросили не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00 та ощадливо споживати електроенергію.
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Економічна правда.
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