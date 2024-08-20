Новости 20 августа: новые налоги для таксистов и курьеров, "Национальный кэшбэк" заработает в сентябре
О чем все говорили сегодня?
О налогах для таксистов и курьеров: Министерство финансов готовит новые правила налогообложения для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo: в правительстве и Раде рассматриваются два концепта будущих изменений.
О "Национальном кэшбеке": Правительство приняло решение о запуске "Национального кэшбека" со 2 сентября, который украинцы смогут оформлять через приложение "Дія".
О комиссии проверки выполнения Ukraine Facility: В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility.
График отключений: В среду 21 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.
Эксклюзив ЭП
Графики возвращаются: почему снова начали выключать свет и сколько это продлится?
После трех недель стабильного обеспечения населения электроэнергией с 19 августа в Украину вернулись графики отключения света.
Азиатский оборонный тигр. Как Корея построила собственную военную промышленность
Война 1950-53-х годов научила южных корейцев тому, что они должны сами защищать свое государство. Похоже, что этот урок они усвоили.
Экономическая правда.