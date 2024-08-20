Новости 20 августа: новые налоги для таксистов и курьеров, "Национальный кэшбэк" заработает в сентябре

О чем все говорили сегодня?

О налогах для таксистов и курьеров: Министерство финансов готовит новые правила налогообложения для онлайн-сервисов Bolt, Uber, Uklon, Glovo: в правительстве и Раде рассматриваются два концепта будущих изменений.

О "Национальном кэшбеке": Правительство приняло решение о запуске "Национального кэшбека" со 2 сентября, который украинцы смогут оформлять через приложение "Дія".

О комиссии проверки выполнения Ukraine Facility: В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility.

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График отключений: В среду 21 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

Эксклюзив ЭП

Графики возвращаются: почему снова начали выключать свет и сколько это продлится?

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После трех недель стабильного обеспечения населения электроэнергией с 19 августа в Украину вернулись графики отключения света.

Азиатский оборонный тигр. Как Корея построила собственную военную промышленность

Война 1950-53-х годов научила южных корейцев тому, что они должны сами защищать свое государство. Похоже, что этот урок они усвоили.

Экономическая правда.