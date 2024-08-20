"Національний кешбек" запрацює у вересні: скільки грошей можна буде отримати

Уряд ухвалив рішення про запуск "Національного кешбеку" з 2 вересня, який українці зможуть оформлювати через застосунок "Дія".

Про це повідомляють пресслужба Мінекономіки та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Програма запрацює 2 вересня 2024 року. Відповідне рішення затвердили на урядовому засіданні 20 серпня 2024 року", - йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Так, програма дозволить отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва.

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Громадяни зможуть підключитися до програми через "Дію", де в кілька кліків буде доступна інформація про суму нарахованого кешбеку.

Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, донати на армію, придбання військових облігацій, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або медичні послуги.

Українські виробники та продавці також зможуть подати заявки на участь у програмі через портал "Дія" і зареєструвати свої товари.

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Про те хто буде учасниками програми кешбек, як вона працюватиме, на які товари поширюватиметься, скільки повертатимуть коштів і на що їх можна буде витратити раніше писала ЕП: "Кешбек від Зеленського: що за програма та скільки держава буде платити за купівлю українського".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

Економічна правда.