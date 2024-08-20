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Графіки повертаються: чому знову почали вимикати світло та скільки це триватиме?

Графіки повертаються: чому знову почали вимикати світло та скільки це триватиме?

Зростання споживання електроенергії через спеку сповокувало запровадження графіків вимкнення світла. Скільки це триватиме?
Вівторок, 20 серпня 2024, 13:01 - Економічна правда
Київ, листопад 2022. 70-річний фізик Ігор Жук читає книгу під час відключення світла / getty images

Що сталося?

Після трьох тижнів стабільного забезпечення населення електроенергією, з 19 серпня в Україну повернулись графіки відключення світла.

Щоправда, наразі мова йде не про такі масштабні вимкнення як у липні – поки споживання обмежують лише одній-двом чергам і лише у вечірні години.

Чому не вимикали світло в останні три тижні?

Основних причин дві. Перша – вихід з ремонту додаткових блоків на атомних електростанція, а друга – спадання спеки.

При цьому останній фактор дозволив скоротити споживання електроенергії приблизно на 2 ГВт.

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Зараз знову вимикають через спеку?

Так, ситуативна причина повернення відключень на цьому тижні – підвищення температури повітря  вище 30 градусів Цельсія.

Основна ж причина лишається незмінною – це наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні-червні цього року. Через відверто терористичні дії росіян українська енергосистема втратила 9 ГВт потужностей теплових та гідроелектростанцій, які були або повністю зруйновані або пошкоджені. Відновити їх вдалося лише частково.

Саме тому зі збільшенням споживання у спеку – зростає і дефіцит в енергосистемі, який наразі просто немає чим покривати.

Чому світло вимикають ввечері, якщо найбільша спека припадає на день?

Як кажуть в "Укренерго", на сьогодні час найвищої протягом доби температури повітря і найбільшого споживання – не збігаються.

До того ж, в період найбільшої спеки працюють сонячні електростанції, які вдень виробляють найбільше електрики та покривають частину попиту.

У порівнянні з липнем, температура вночі та вранці зараз нижча, а отже – менше і споживання у ці періоди доби. Однак, загалом пікові періоди споживання зараз типові для літа: вдень воно зростає та лишається на високому рівні у робочі дні.

Скільки ще будуть вимикати?

Очікується, що найбільшим навантаження на енергосистему буде з понеділка по п’ятницю. Вже наприкінці тижня температура повітря дещо знизиться, а також з ремонту вийде додаткове обладнання на одній з електростанцій.

Таким чином, вже на вихідних відключення мають припинитися.

Тобто відключення триватимуть лише 5 днів?

Так, але це за умови, що не відновляться масштабні обстріли енергосистеми та не буде нових руйнувань.

Але загалом відключення на цьому тижні не мають бути сильно жорсткими – в середньому по дві черги споживачів.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Що буде далі?

За умови відсутності нових руйнувань та аномальної спеки, українці можуть прожити без відключень світла у вересні та жовтні. Якщо листопад виявиться теплим, так само можна обійтись без обмежень.

Може й всю зиму вдасться пройти без відключень?

На сьогодні такий сценарій виглядає малоймовірним. З великою ймовірністю, вони повернуться вже у листопаді-грудні.

Наскільки жорсткими будуть обмеження зараз спрогнозувати важко, все буде залежати від трьох основних чинників: обстріли, погода та відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

Якщо зима буде сильно холодною, то цілком ймовірне повторення сценарію липня 2024 року, коли світло у українців було в середньому по 4-6 годин на добу.

Тобто генератори поки краще не продавати?

Взимку на нас гарантовано чекають відключення, тому варто використати найближчі два-три місяці для того, щоб краще підготуватись до складного опалювального сезону.

електроенергія Укренерго
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