Графіки повертаються: чому знову почали вимикати світло та скільки це триватиме?
Що сталося?
Після трьох тижнів стабільного забезпечення населення електроенергією, з 19 серпня в Україну повернулись графіки відключення світла.
Щоправда, наразі мова йде не про такі масштабні вимкнення як у липні – поки споживання обмежують лише одній-двом чергам і лише у вечірні години.
Чому не вимикали світло в останні три тижні?
Основних причин дві. Перша – вихід з ремонту додаткових блоків на атомних електростанція, а друга – спадання спеки.
При цьому останній фактор дозволив скоротити споживання електроенергії приблизно на 2 ГВт.
Зараз знову вимикають через спеку?
Так, ситуативна причина повернення відключень на цьому тижні – підвищення температури повітря вище 30 градусів Цельсія.
Основна ж причина лишається незмінною – це наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні-червні цього року. Через відверто терористичні дії росіян українська енергосистема втратила 9 ГВт потужностей теплових та гідроелектростанцій, які були або повністю зруйновані або пошкоджені. Відновити їх вдалося лише частково.
Саме тому зі збільшенням споживання у спеку – зростає і дефіцит в енергосистемі, який наразі просто немає чим покривати.
Чому світло вимикають ввечері, якщо найбільша спека припадає на день?
Як кажуть в "Укренерго", на сьогодні час найвищої протягом доби температури повітря і найбільшого споживання – не збігаються.
До того ж, в період найбільшої спеки працюють сонячні електростанції, які вдень виробляють найбільше електрики та покривають частину попиту.
У порівнянні з липнем, температура вночі та вранці зараз нижча, а отже – менше і споживання у ці періоди доби. Однак, загалом пікові періоди споживання зараз типові для літа: вдень воно зростає та лишається на високому рівні у робочі дні.
Скільки ще будуть вимикати?
Очікується, що найбільшим навантаження на енергосистему буде з понеділка по п’ятницю. Вже наприкінці тижня температура повітря дещо знизиться, а також з ремонту вийде додаткове обладнання на одній з електростанцій.
Таким чином, вже на вихідних відключення мають припинитися.
Тобто відключення триватимуть лише 5 днів?
Так, але це за умови, що не відновляться масштабні обстріли енергосистеми та не буде нових руйнувань.
Але загалом відключення на цьому тижні не мають бути сильно жорсткими – в середньому по дві черги споживачів.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Що буде далі?
За умови відсутності нових руйнувань та аномальної спеки, українці можуть прожити без відключень світла у вересні та жовтні. Якщо листопад виявиться теплим, так само можна обійтись без обмежень.
Може й всю зиму вдасться пройти без відключень?
На сьогодні такий сценарій виглядає малоймовірним. З великою ймовірністю, вони повернуться вже у листопаді-грудні.
Наскільки жорсткими будуть обмеження зараз спрогнозувати важко, все буде залежати від трьох основних чинників: обстріли, погода та відновлення пошкоджених енергооб’єктів.
Якщо зима буде сильно холодною, то цілком ймовірне повторення сценарію липня 2024 року, коли світло у українців було в середньому по 4-6 годин на добу.