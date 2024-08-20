Графіки повертаються: чому знову почали вимикати світло та скільки це триватиме?

Що сталося? Після трьох тижнів стабільного забезпечення населення електроенергією, з 19 серпня в Україну повернулись графіки відключення світла. Щоправда, наразі мова йде не про такі масштабні вимкнення як у липні – поки споживання обмежують лише одній-двом чергам і лише у вечірні години.

Чому не вимикали світло в останні три тижні? Основних причин дві. Перша – вихід з ремонту додаткових блоків на атомних електростанція, а друга – спадання спеки. При цьому останній фактор дозволив скоротити споживання електроенергії приблизно на 2 ГВт. Реклама:

Зараз знову вимикають через спеку? Так, ситуативна причина повернення відключень на цьому тижні – підвищення температури повітря вище 30 градусів Цельсія. Основна ж причина лишається незмінною – це наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні-червні цього року. Через відверто терористичні дії росіян українська енергосистема втратила 9 ГВт потужностей теплових та гідроелектростанцій, які були або повністю зруйновані або пошкоджені. Відновити їх вдалося лише частково. Скільки будемо без світла? Усе, що треба знати про відключення електроенергії Саме тому зі збільшенням споживання у спеку – зростає і дефіцит в енергосистемі, який наразі просто немає чим покривати.

Чому світло вимикають ввечері, якщо найбільша спека припадає на день? Як кажуть в "Укренерго", на сьогодні час найвищої протягом доби температури повітря і найбільшого споживання – не збігаються. До того ж, в період найбільшої спеки працюють сонячні електростанції, які вдень виробляють найбільше електрики та покривають частину попиту. У порівнянні з липнем, температура вночі та вранці зараз нижча, а отже – менше і споживання у ці періоди доби. Однак, загалом пікові періоди споживання зараз типові для літа: вдень воно зростає та лишається на високому рівні у робочі дні.

Скільки ще будуть вимикати? Очікується, що найбільшим навантаження на енергосистему буде з понеділка по п’ятницю. Вже наприкінці тижня температура повітря дещо знизиться, а також з ремонту вийде додаткове обладнання на одній з електростанцій. Таким чином, вже на вихідних відключення мають припинитися.

Тобто відключення триватимуть лише 5 днів? Так, але це за умови, що не відновляться масштабні обстріли енергосистеми та не буде нових руйнувань. Але загалом відключення на цьому тижні не мають бути сильно жорсткими – в середньому по дві черги споживачів. Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Що буде далі? За умови відсутності нових руйнувань та аномальної спеки, українці можуть прожити без відключень світла у вересні та жовтні. Якщо листопад виявиться теплим, так само можна обійтись без обмежень.

Може й всю зиму вдасться пройти без відключень? На сьогодні такий сценарій виглядає малоймовірним. З великою ймовірністю, вони повернуться вже у листопаді-грудні. Наскільки жорсткими будуть обмеження зараз спрогнозувати важко, все буде залежати від трьох основних чинників: обстріли, погода та відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими Якщо зима буде сильно холодною, то цілком ймовірне повторення сценарію липня 2024 року, коли світло у українців було в середньому по 4-6 годин на добу.