Таксистів і кур’єрів хочуть зобов’язати сплачувати податки: які є ідеї у чиновників

Міністерство фінансів готує нові правила оподаткування для онлайн-сервісів Bolt, Uber, Uklon, Glovo: в уряді та Раді розглядаються два концепти майбутніх змін.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Перший концепт передбачає, що онлайн-платформи стануть інформаційними агентами і лише передаватимуть дані про доходи користувачів до податкової (таксистів, кур`єрів).

Користувачі зможуть зареєструватися як самозайняті та сплачуватимуть 5% податку від свого обороту.

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Для цього не потрібно буде вести ФОП чи подавати звітність – достатньо буде відкрити спеціальний рахунок у банку, з якого податки будуть автоматично перераховуватись.

Другий концепт, підтримуваний головою фінансового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим, передбачає жорсткіші умови.

Онлайн-платформи стануть податковими агентами й самі будуть відповідальні за утримання та сплату податків із заробітку своїх користувачів.

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Наприклад, коли сервіс таксі перераховуватиме водію кошти за замовлення, він повинен буде одразу вирахувати з них податки, а далі сплачуватиме їх у бюджет і звітуватиме перед податковою.

Другий варіант був би легшим в адмініструванні, але самі сервіси не хочуть бути податковими агентами.

Однак Гетманцев наголошує – дискусії поки тривають і остаточного рішення немає.

Економічна правда.