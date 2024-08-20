Таксистів і кур’єрів хочуть зобов’язати сплачувати податки: які є ідеї у чиновників
Міністерство фінансів готує нові правила оподаткування для онлайн-сервісів Bolt, Uber, Uklon, Glovo: в уряді та Раді розглядаються два концепти майбутніх змін.
Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.
Перший концепт передбачає, що онлайн-платформи стануть інформаційними агентами і лише передаватимуть дані про доходи користувачів до податкової (таксистів, кур`єрів).
Користувачі зможуть зареєструватися як самозайняті та сплачуватимуть 5% податку від свого обороту.
Для цього не потрібно буде вести ФОП чи подавати звітність – достатньо буде відкрити спеціальний рахунок у банку, з якого податки будуть автоматично перераховуватись.
Другий концепт, підтримуваний головою фінансового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим, передбачає жорсткіші умови.
Онлайн-платформи стануть податковими агентами й самі будуть відповідальні за утримання та сплату податків із заробітку своїх користувачів.
Наприклад, коли сервіс таксі перераховуватиме водію кошти за замовлення, він повинен буде одразу вирахувати з них податки, а далі сплачуватиме їх у бюджет і звітуватиме перед податковою.
Другий варіант був би легшим в адмініструванні, але самі сервіси не хочуть бути податковими агентами.
Однак Гетманцев наголошує – дискусії поки тривають і остаточного рішення немає.
Економічна правда.