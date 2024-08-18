Вперше з 29 липня енергетики застосовуватимуть обмеження електроенергії для споживачів

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За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок 19 серпня планують застосовувати з 17:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють у пресслужбі, одну чергу погодинних відключень електроенергії у понеділок 19 серпня застосовуватимуть ввечері, з 17:00 до 21:00. У інші години обмежень не прогнозують.

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.

Нагадаємо:

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Україна з 19 серпня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання.

Економічна правда