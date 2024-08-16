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Новости 16 августа: благотворительный фонд не отдает "Охматдету" 378 млн, 100% бронирование для провайдеров

Пятница, 16 августа 2024, 21:00 - Экономическая правда

Об ухудшении энергетической ситуации. Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления.

О новых видах санкций. Кабинет министров 16 августа одобрил законопроект, который предлагает ввести в Украине новые виды секторальных санкций.

О восстановлении "Охматдета". Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" отказался переводить 378 миллионов на счет больницы. 

О бронировании провайдеров. Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников - правительство приняло изменения в постановление.

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Об Ukraine Facility. Министерство экономики Украины запустило дашборд, созданный для мониторинга процесса реализации Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС.

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Экономическая правда

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