Новости 16 августа: благотворительный фонд не отдает "Охматдету" 378 млн, 100% бронирование для провайдеров

Об ухудшении энергетической ситуации. Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления.

О новых видах санкций. Кабинет министров 16 августа одобрил законопроект, который предлагает ввести в Украине новые виды секторальных санкций.

О восстановлении "Охматдета". Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" отказался переводить 378 миллионов на счет больницы.

О бронировании провайдеров. Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников - правительство приняло изменения в постановление.

Реклама:

Об Ukraine Facility. Министерство экономики Украины запустило дашборд, созданный для мониторинга процесса реализации Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС.

Эксклюзив ЭП:

(Не) народные пенсии для народных избранников: как депутаты борются за спецпенсии

Реклама:

Народные депутаты хотят повысить пенсии для своих коллег-пенсионеров. Какими аргументами они руководствуются?

Экономическая правда