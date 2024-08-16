Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% працівників

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників — уряд ухвалив зміни до постанови.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Компанії, які надають телеком-послуги, а саме інтернет-провайдери та мобільні оператори, зможуть бронювати до 100% співробітників.

"Забезпечити українців стабільним звʼязком та інтернетом під час війни — наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть звʼязок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні Мінцифри.

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Із головних вимог до компаній — у всіх підприємств має бути статус критично важливого й вони повинні виконувати вимоги НЦУ.

"Раніше вже ухвалили рішення, щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом. Одне з них — оновили вимоги НЦУ. Бронювання працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів — ще один необхідний крок, щоб оператори й провайдери могли виконувати ці вимоги, а українці завжди залишалися на звʼязку", – додають в повідомленні.

Нагадаємо:

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Кабмін вніс зміни до постанови №76, згідно з якими підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал "Дія".

Через портал "Дія" підприємства вже забронювали близько 160 тисяч працівників.