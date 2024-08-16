Мінекономіки запустило дашборд для моніторингу виконання програми Ukraine Facility
Міністерство економіки України запустило дашборд, створений для моніторингу процесу реалізації Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Інфопанель відтепер доступна на веб-порталі Мінекономіки, а також на сайті www.ukrainefacility.me.gov.ua.
"Тематична інфопанель дозволить уряду, міжнародним партнерам, а також бізнесу та громадськості відстежувати процес виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility.
Зокрема користувачам доступні фільтри, які дозволяють відображати індикатори відповідно до напрямів, виконавців, термінів реалізації та досягнутого прогресу", - йдеться у повідомленні.
"Відтепер кожен охочий може в режимі онлайн відстежувати ефективність роботи уряду в цьому процесі.
Інфопанель стане особливо корисною для представників громадськості та медіа, які зможуть напряму стежити за ухваленням важливих ініціатив", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
Дашборд розробила компанія "Алінеа Інтернешнл Лтд." в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги Уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).
Для моніторингу ресурс використовує дані, одержані Мінекономіки від виконавців заходів в процесі координації виконання Плану України.
Нагадаємо:
13 серпня до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від ЄС. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.