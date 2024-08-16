Кабмін пропонує нові види санкцій
П'ятниця, 16 серпня 2024, 14:53
Кабінет міністрів 16 серпня схвалив законопроєкт, який пропонує запровадити в Україні нові види секторальних санкцій.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Ідеться про такі санкції: поширення програмного забезпечення
і заборону на доступ до ресурсів в інтернеті.
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Текст законопроєкту опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.
За інформацією нардепа, під заборону можуть потрапити програмні продукти, якщо вони:
- Створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції;
- Програмні продукти, створені з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;
- Програмні продукти, розроблені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження.
- Заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Це стосується вебсайтів, веб-сторінок, електронних комунікаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем.
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