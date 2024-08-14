Новости 14 августа: подозрение главе АМКУ и задержание экс-руководителя “Харьковоблэнерго”

О кредитном рейтинге. Рейтинговое агентство Fitch Ratings 13 августа ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций.

О подозрении главе АМКУ. Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

О задержании экс-руководителя "Харьковоблэнерго". НАБУ и САП задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушению на завладение еще 120 млн грн при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

Речь идет о и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.) и руководителе коммерческого предприятия.

Реклама:

О ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где произошел пожар.

Эксклюзив ЭП:

Плюс 50% в год. Почему рынок аренды квартир в Киеве улетел вверх

Реклама:

Стоимость аренды квартир в Киеве дорожает быстрыми темпами – на 50% за последний год. Почему так и как на цены и спрос оказывают влияние отключение света, перекрытие мостов и аварии в метро?