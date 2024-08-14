Глава АМКУ Кириленко получил подозрение в незаконном обогащении на 56 миллионов
Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"Досудебным расследованием установлено, что в 2020-2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации (до назначения в АМКУ Кириленко возглавлял Донецкую ОГА - ред.), приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены", - говорится в сообщении.
Среди приобретенного имущества:
- 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
- 2 гаражных бокса;
- 6 машино-мест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль "ВМԜ Х3".
Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.
"В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения чиновник не указал сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.
Поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования "Радио Свобода", - добавили в ведомстве.
Напомним:
Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".
После расследования "Схем" относительно квартиры, где живет глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко с семьей, чиновник указал ее в декларации за 2023 год.
Экономическая правда