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Глава АМКУ Кириленко получил подозрение в незаконном обогащении на 56 миллионов

Среда, 14 августа 2024, 12:55 - Алексей Павлыш
 

Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2020-2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации (до назначения в АМКУ Кириленко возглавлял Донецкую ОГА - ред.), приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены", - говорится в сообщении.

Среди приобретенного имущества:

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  • 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • дом на более 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 машино-мест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль "ВМԜ Х3".

Общая стоимость активов - 61,7 млн грн, при этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок, заявили в САП.

"В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения чиновник не указал сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

Поводом для расследования САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования "Радио Свобода", - добавили в ведомстве.

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Напомним:

Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".

После расследования "Схем" относительно квартиры, где живет глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко с семьей, чиновник указал ее в декларации за 2023 год.

Экономическая правда

ТЭК НАБУ
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