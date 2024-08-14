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Задержали экс-руководителя "Харьковоблэнерго" за завладение миллионов на закупке оборудования 

Среда, 14 августа 2024, 18:58 - Виктор Волокита

НАБУ и САП задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет об и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.) и руководителя коммерческого предприятия.

В сообщении также говорится, что сделка заключалась в продаже обществу заранее выбранными компаниями трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

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Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.

Согласно данным youcontrol, в 2020-2024 гг. руководителем "Харьковоблэнерго" был Константин Логвиненко. 

НАБУ облэнерго
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