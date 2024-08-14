Оккупанты не разрешили МАГАТЭ осмотреть градирню ЗАЭС изнутри – Минэнерго

Эксперты МАГАТЭ не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где произошел пожар.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, пишет "Укринформ".

По его словам, представители МАГАТЭ смогли провести осмотр градирни, радиационный мониторинг.

"После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно внутрь градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступа туда эксперты не получили", - подчеркнул Колесник.

Реклама:

Он отметил, что пока МАГАТЭ не сделало окончательного вывода относительно обстоятельств возгорания на градирне.

Напомним:

Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Реклама:

Начальник Никопольского РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне (сооружении, предназначенном для охлаждения нагретой в процессе работы АЭС воды) автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Оккупанты обвинили в обстреле Энергодара Украину и заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, исходившего из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером 11 августа.

Из-за пожара на территории Запорожской АЭС превышений уровней радиоактивных выбросов и сбросов не зафиксировано, заявили в Минэнерго.

Экономическая правда