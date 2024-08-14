Fitch временно ухудшило рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 13 августа ухудшило кредитный рейтинг Украины в связи с началом реструктуризации еврооблигаций.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Так, рейтинг Украины понизили с "C" до уровня "RD" (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на 750 млн долл, по которым Украина не оплатила купон, - до уровня "D".

"Понижение рейтинга до уровня "RD" следует за окончанием 10-дневного льготного периода для выплаты купонного дохода по еврооблигациям на 750 млн долл, который должен был состояться 1 августа. Это означает дефолт в соответствии с критериями Fitch.

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18 июля украинский парламент принял закон, который позволяет правительству временно приостановить выплаты по государственному и гарантированному государством внешнему долгу до завершения соглашения о реструктуризации с кредиторами.

9 августа украинское правительство официально объявило о начале процедуры получения согласия на реструктуризацию еврооблигаций. По мнению агентства, такая операция является обменом проблемного долга, потому что речь идет о списании части тела кредита и процентов, а также продление сроков погашения облигаций", - напоминает агентство.

Напомним:

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В июле сообщалось, что Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.

Соглашение о реструктуризации предусматривает, что кредиторы спишут Украине 37% долга по еврооблигациям. Взамен, Украина предложит новые еврооблигации:

Бонды серии А - на 40% суммы долга с погашением в феврале 2029, 2024, 2035 и 2036 годов. Выплаты процента по этим бумагам будут происходить уже с 1 августа 2024 года. Размер процента до 1 августа 2025 года составит 1,75%, до 1 февраля 2026 года - 4,5%, до 1 августа 2027 года - 6%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Проценты будут выплачивать каждые полгода.

Бонды серии B - на 23% долга с погашением в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 года. Выплаты процентов до 1 февраля 2027 года осуществляться не будут, в августе 2027-2033 годов - 3%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Выплаты будут осуществляться каждые полгода.

В случае, если номинальный ВВП 2028 года будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды серии В на сумму до 12% от текущей стоимости долга.

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.

9 августа процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям официально стартовал. Министерство финансов объявило об условиях обмена старых бондов на бумаги нового выпуска.

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Экономическая правда