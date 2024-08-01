Новости 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов

Об "Охматдете": БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал малоизвестное запорожское ООО "Строй-технолоджи" победителем тендера на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

Из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение в размере 307 млн грн.

Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле - от 42 до 286 млн грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

После того, как эта информация вызвала резонанс, министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт корпуса больницы "Охматдет".

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