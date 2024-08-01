Кабмін запровадив мораторій на виплати за єврооблігаціями України 

Кабінет міністрів скористався законом, який дозволяє йому тимчасово призупинити виплати за державним боргом на період переговорів про реструктуризацію.

Про це повідомляється на сайті Кабміну, пише LIGA.net.

У постанові уряду, яка була ухвалена в середу, зазначено, що Україна призупиняє виплати з 1 серпня.

"Тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 року здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави, пов’язаними зі сплатою відсоткового доходу за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року", – йдеться в документі.

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Це означає, що Україна не виплатить купонний платіж у розмірі $34 млн за єврооблігаціями з погашенням у 2026 році, термін якого настає 1 серпня. Уряд мав додатковий 10-денний пільговий період для здійснення платежу, але він дав зрозуміти, що не буде платити, вказує Reuters.

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Нагадаємо

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Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу.

Угода про реструктуризацію передбачає, що кредитори спишуть Україні 37% боргу за єврооблігаціями. Натомість, Україна запропонує нові єврооблігації:

Бонди серії А – на 40% суми боргу з погашеннями у лютому 2029, 2024, 2035 та 2036 років. Виплати проценту за цими паперами будуть відбуватися вже з 1 серпня 2024 року. Розмір процента до 1 серпня 2025 року становитиме 1,75%, до 1 лютого 2026 року – 4,5%, до 1 серпня 2027 року – 6%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Проценти виплачуватимуть кожні пів року.

Бонди серії B – на 23% боргу з погашеннями у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 року. Виплати процентів до 1 лютого 2027 року здійснюватися не будуть, у серпні 2027-2033 років – 3%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Виплати будуть здійснюватися що півроку.

У разі, якщо номінальний ВВП 2028 року відповідатиме прогнозу МВФ або перевищувати його, то у 2029 році Україна запропонує кредиторам додаткові євробонди серії В на суму до 12% від поточної вартості боргу.

31 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду призупинити виплати за держборгом до жовтня у разі потреби.

Закон дає право уряду тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби до 1 жовтня 2024 року.

Також дозволяє уряду взяти гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн та відсотки).

Економічна правда