КМДА просить уряд терміново відреставрувати міст черед Дніпро

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Міська влада звернулася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона. За 2 роки не провели жодних робіт.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Міська влада звернулася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через р. Дніпро для уникнення аварійних ситуацій.

В повідомленні нагадують, що за наполяганням Уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури місто передало міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

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Замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. І в січні 2023 року "Київавтодор" передав функції замовника Службі.

Зазначається, що столична адміністрація неодноразово зверталася до профільного Міністерства з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту. Однак протягом 2 років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено.

Разом із тим, фахівці міського КП "Киїаватошляхміст" проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди та виконують комплекс робіт з її експлуатаційного утримання.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів 30 квітня прийняв рішення спрямувати 3,7 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Мости Метро та Патона в Києві потребують негайного ремонту, який може розпочатися, щойно запустять повноцінний рух Подільським мостом.