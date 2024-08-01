Міноборони закупить наземні дрони-камікадзе вітчизняного виробництва

"Агенція оборонних закупівель" уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Крім того, Агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів.

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"Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони. Усього в рамках цього візиту ми уклали угоди на понад 3,7 млрд грн", — відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

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Економічна правда.