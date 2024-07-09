Энергетики облегчили ограничения света во вторник

Энергетики будут применять только две очереди отключений до 16:00, вместо анонсированных ранее 14:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"9 июля изменен объем примененных ограничений потребления. Применение двух очередей отключения продлено до 16:00", - говорится в сообщении.

Объем ограничений после 16:00 будет уточняться, отметили в пресс-службе.

Реклама:

Справка. Потребители каждой области разделены на 6 очередей. Очередь - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от объема потребления критической инфраструктуры, и количества промышленных предприятий, которые импортируют более 80% объема своего потребления.

Сколько очередей применять во всех регионах одновременно - определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какова продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.

Условно, 1 очередь графиков - 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди - 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди - 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди - более 12 часов ограничений в сутки. Но как в течение суток распределить эту нагрузку - рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона.

Реклама: