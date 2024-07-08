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У вівторок графіки відключення світла діятимуть цілодобово

Понеділок, 8 липня 2024, 17:51 - Артур Крижний

У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"9 липня обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

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У ДТЕК додали, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби

Нагадаємо:

Раніше, з 9 по 24 липня в усіх областях планували змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не повинно було бути обмежень.

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Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда 

енергетика електроенергія Україна
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