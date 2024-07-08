Энергетики отменили "день без отключений" для областей Украины

С 9 по 24 июля НЭК "Укрэнерго" не будет проводить измерения фактического уровня потребления в каждой области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Ранее планировалось по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение этих двух недель для измерения фактического уровня потребления областей. Это было нужно, чтобы скорректировать распределение электричества и лучше подготовиться к отопительному сезону.

Причина отмены, как отмечается, - значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.

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Напомним:

Ранее, с 9 по 24 июля во всех областях планировали изменить графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не должно было быть ограничений.

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

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Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда