Энергетики анонсировали изменение графиков света: области получат по дню без отключений

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие замеры проводятся ежегодно - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - пояснили в компании.

Когда в области не будет ограничений

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных замеров такой:

- 9 июля: Днепропетровская область;

- 10 июля: г. Киев;

- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

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Для чего это нужно?

Благодаря таким замерам Диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

"Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужно электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий", - отметили в пресс-службе.

Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, это позволит получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам.

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"То есть, это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", - добавили в пресс-службе.

Как это будут делать?

Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены. Более конкретную информацию о графиках отключений можно будет получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не почувствовали дополнительного дискомфорта из-за проведения замеров.

В случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено до стабилизации ситуации.

Экономическая правда.