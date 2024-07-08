В Польше работают над тем, чтобы производить электроэнергию для Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны работает над тем, чтобы польские угольные электростанции производили энергию для нужд Украины.
Об этом он сказал на брифинге в понедельник во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.
"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украину", - сказал Туск.
Он признал, что это не решит проблемы Украины полностью (потому, что существуют физические ограничения для поставок электроэнергии в Украину), но "по крайней мере частично может помочь Украине пережить тяжелую зиму".
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Напомним:
С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
Экономическая правда.