В Польше работают над тем, чтобы производить электроэнергию для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны работает над тем, чтобы польские угольные электростанции производили энергию для нужд Украины.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украину", - сказал Туск.

Он признал, что это не решит проблемы Украины полностью (потому, что существуют физические ограничения для поставок электроэнергии в Украину), но "по крайней мере частично может помочь Украине пережить тяжелую зиму".

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Напомним:

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С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.