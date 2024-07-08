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Тарифы ЕС кратно ударили по темпам роста китайского экспорта электромобилей

Понедельник, 8 июля 2024, 15:36 - Артур Крыжный

Перспектива введения европейских тарифов сократила на 20-30 процентных пунктов рост китайского экспорта электромобилей и гибридных автомобилей за последние месяцы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе Европейский Союз ввел временные тарифы до 37,6% на электромобили китайского производства, чтобы защититься от того, что он назвал потенциальным потоком несправедливо субсидированных электромобилей - шаг, против которого категорически выступает Китай.

"Экспорт новых транспортных средств в настоящее время сталкивается с временным давлением", - заявил в понедельник Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA). К новым энергетическим транспортным средствам (NEV) относятся электромобили и гибриды с возможностью подзарядки.

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"Ранее рост (экспорта NEV) составлял не менее 30-40%, а сейчас он замедлился до более чем 10%, что означает, что (тарифы) повлияли на рост экспорта NEV на 20-30 процентных пунктов, что является заметным краткосрочным влиянием", - добавил г-н Цуй.

Он выступил после того, как CPCA сообщила, что внутренние продажи автомобилей в Китае упали третий месяц подряд в июне.

Напомним:

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Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в "ложном направлении", чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Некоторые правительства стран ЕС колеблются поддерживать ли дополнительные тарифы на электромобили из КНР.

Экономическая правда.

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