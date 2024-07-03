Уряди ЄС вагаються щодо тарифів на китайські електромобілі, побоюючись торговельної "війни"

Деякі уряди країн ЄС вагаються чи підтримувати додаткові тарифи на електромобілі з КНР.

Про це повідомляє Reuters.

Країни ЄС вагаються, чи підтримувати додаткові тарифи на електромобілі китайського виробництва.

Повідомляється, що це підкреслює виклик, який стоїть перед ЄС у створенні підтримки його найбільшої торгової справи, оскільки Китай погрожує широкомасштабними заходами у відповідь.

Реклама:

Німеччина, чиї автовиробники минулого року здійснили третину своїх продажів у Китаї, хоче зупинити тарифи, тоді як Франція була серед найрішучіших прихильників.

В повідомленні йдеться, що більшість країн все ще зважують всі "за" і "проти" ескалації торговельної суперечки.

ЄС ініціював розслідування без скарг з боку промисловості, що є першим подібним випадком у торговельній сфері.

Реклама:

5 липня блок має підтвердити попередні мита до 37,6% на китайські бренди автомобілів, такі як BYD, Geely і SAIC, а також на китайські моделі Tesla, BMW та інших західних автовиробників.

Члени ЄС також голосуватимуть у жовтні, якщо Комісія запропонує багаторічні тарифи наприкінці свого розслідування.

Вони будуть заблоковані, якщо "кваліфікована більшість", тобто щонайменше 15 країн, які представляють 65% населення ЄС, проголосують проти них.

Франція, Італія та Іспанія, на які припадає 40% населення ЄС, заявили, що підтримають тарифи.

Однак Чехія, Греція, Ірландія та Польща все ще обговорюють це питання, в той час, як Бельгія має тимчасовий уряд, а Нідерланди сформували уряд лише цього тижня.

Німеччина наголосила на необхідності досягнення рішення з Пекіном шляхом переговорів. Її автовиробники заявили, що тарифи - це неправильний підхід, оскільки негативні наслідки переважають над будь-якими вигодами.

Збільшення вартості електромобілів для споживачів ставить під сумнів мету ЄС стати вуглецево-нейтральний до 2050 року.

Повідомляється, що тарифи також можуть надати ЄС важелі впливу на переговори з Пекіном і підштовхнути виробників до виробництва автомобілів в ЄС.

Експерти наводять 712-сторінковий оновлений звіт про китайське державне втручання і субсидії, опублікований у квітні, є наймасштабнішим з усіх, що були зроблені Єврокомісією і свідчить про намір діяти.

Нагадаємо:

Компанія BYD продала рекордну кількість електричних та гібридних автомобілів у другому кварталі, оскільки зниження цін та нові технології стимулювали споживачів до покупок.

Китай припустив, що німецькі виробники розкішних автомобілів можуть отримати вигоду, якщо Берлін переконає Європейський Союз знизити тарифи на китайські електромобілі.

Пекін хоче, щоб ЄС скасував свої тарифи на китайські електромобілі, дія яких набуде до 4 липня, після того, як обидві сторони домовилися провести нові торговельні переговори.