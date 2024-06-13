Китай закликає ЄС змінити "хибний напрям" тарифів на електромобілі
Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у "хибному напрямку", щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.
Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа.
Реакція Китаю та інших учасників суперечки, включаючи європейських і китайських виробників автомобілів, вказує на явну опозицію до рішення ЄС і прагнення деескалувати ситуацію.
Інсайдери галузі кажуть, що і Європа, і Китай мають причини бажати укласти угоду в найближчі місяці, щоб уникнути додаткових мільярдів доларів нових витрат для китайських виробників електромобілів, оскільки процес ЄС дозволяє перегляд.
Китай заявив, що буде вживати заходів для захисту своїх інтересів після того, як Європейська комісія напередодні оголосила про введення додаткових мит до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі з липня.
"Є надія, що ЄС серйозно переосмислить і припинить рух у неправильному напрямку", – йдеться в повідомленні Сіньхуа.
Пекін відкинув аргументи ЄС і США про те, що китайська галузь електромобілів працює з надлишком потужностей, що загрожує закордонним автовиробникам через субсидований експорт. Зазначається, що тарифи сповільнять поширення електромобілів, поставлять під загрозу досягнення цілей щодо зміни клімату та підвищать витрати для споживачів.
Цей крок ЄС був зроблений менш ніж через місяць після того, як Вашингтон оприлюднив плани збільшити мита на китайські електромобілі в чотири рази до 100%.
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