Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Китай закликає ЄС змінити "хибний напрям" тарифів на електромобілі

Четвер, 13 червня 2024, 10:08 - Анастасія Дячкіна

Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у "хибному напрямку", щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа. 

Реакція Китаю та інших учасників суперечки, включаючи європейських і китайських виробників автомобілів, вказує на явну опозицію до рішення ЄС і прагнення деескалувати ситуацію.

Інсайдери галузі кажуть, що і Європа, і Китай мають причини бажати укласти угоду в найближчі місяці, щоб уникнути додаткових мільярдів доларів нових витрат для китайських виробників електромобілів, оскільки процес ЄС дозволяє перегляд.

Реклама:

Китай заявив, що буде вживати заходів для захисту своїх інтересів після того, як Європейська комісія напередодні оголосила про введення додаткових мит до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі з липня.

"Є надія, що ЄС серйозно переосмислить і припинить рух у неправильному напрямку", – йдеться в повідомленні Сіньхуа. 

Пекін відкинув аргументи ЄС і США про те, що китайська галузь електромобілів працює з надлишком потужностей, що загрожує закордонним автовиробникам через субсидований експорт. Зазначається, що тарифи сповільнять поширення електромобілів, поставлять під загрозу досягнення цілей щодо зміни клімату та підвищать витрати для споживачів.

Реклама:

Цей крок ЄС був зроблений менш ніж через місяць після того, як Вашингтон оприлюднив плани збільшити мита на китайські електромобілі в чотири рази до 100%.

Читайте також: Made in China більше не лякає: китайські електрокари захоплюють український ринок

Китайські електромобілі завойовують ЄС. Як європейці відповідають?

Нагадаємо: 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі. 

Китай електромобіль авто ЄС
Реклама:
Матеріали за темою
Ескалація торговельної війни: ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю 12 червня 2024, 13:16
ЄС запровадить мита на китайські електромобілі у розмірі до 25% 12 червня 2024, 11:45
Попри розслідування ЄС, китайські виробники електромобілів інвестуватимуть у європейський ринок 11 червня 2024, 17:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті