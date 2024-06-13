Китай закликає ЄС змінити "хибний напрям" тарифів на електромобілі

Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у "хибному напрямку", щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.

Про це пише Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа.

Реакція Китаю та інших учасників суперечки, включаючи європейських і китайських виробників автомобілів, вказує на явну опозицію до рішення ЄС і прагнення деескалувати ситуацію.

Інсайдери галузі кажуть, що і Європа, і Китай мають причини бажати укласти угоду в найближчі місяці, щоб уникнути додаткових мільярдів доларів нових витрат для китайських виробників електромобілів, оскільки процес ЄС дозволяє перегляд.

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Китай заявив, що буде вживати заходів для захисту своїх інтересів після того, як Європейська комісія напередодні оголосила про введення додаткових мит до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі з липня.

"Є надія, що ЄС серйозно переосмислить і припинить рух у неправильному напрямку", – йдеться в повідомленні Сіньхуа.

Пекін відкинув аргументи ЄС і США про те, що китайська галузь електромобілів працює з надлишком потужностей, що загрожує закордонним автовиробникам через субсидований експорт. Зазначається, що тарифи сповільнять поширення електромобілів, поставлять під загрозу досягнення цілей щодо зміни клімату та підвищать витрати для споживачів.

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Цей крок ЄС був зроблений менш ніж через місяць після того, як Вашингтон оприлюднив плани збільшити мита на китайські електромобілі в чотири рази до 100%.

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Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.