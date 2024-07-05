В субботу графики отключения света будут действовать круглосуточно

В субботу 6 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"6 июля по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях в вечерние часы ограничения электроэнергии могут происходить в светло-серой зоне.

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В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.

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Напомним:

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.